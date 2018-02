Los jugadores de Águilas de Filadelfia que no irán a la Casa Blanca

(GH)

Una de las tradiciones del Super Bowl es que el equipo ganador visite al presidente de EU para festejar su victoria.No todos los jugadores de Filadelfia están dispuestos a hacerlo este año.Malcom Jenkins declaró en entrevista con CNN que está por crear un cambio positivo en la comunidades en las que ha estado."Quiero ver un cambio en nuestro sistema de justicia penal, quiero presionar por avances económicos y educativos en comunidades de color y de bajos recursos".Chris Long manifestó a través del podcast "Pardon My Take" que por segunda vez consecutiva no visitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El año pasado que Long fue campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra, Trump había asumido su cargo tan solo unos días antes, así que el linebacker declinó la invitación.Torrey Smith, el receptor abierto de Filadelfia, explicó que las protestas no son contra el Himno Nacional."Estamos muy informados sobre qué está pasando y tratamos de seguir educándonos. Las llaman protestas del himno, no estamos protestando al himno. Es una protesta durante el himno" dijo Smith a NJ.com una semana antes del SB.