Brady se olvida del 'Deflategate' tras ganar el Super Bowl

HOUSTON (AP )

Tom Brady no quiere hablar del escándalo de los balones desinflados. Prefiere reflexionar sobre una noche inolvidable, que resultó aún más especial para su madre enferma.



El lunes, horas después de conquistar su quinto anillo del Super Bowl y su cuarto trofeo al Jugador Más Valioso de ese encuentro, el quarterback de Nueva Inglaterra consideró que el partido fue "tremendo", y le dedicó el triunfo a su madre, quien ha lidiado con un padecimiento no revelado y no pudo asistir a ningún otro partido de esta temporada.



"Fue maravilloso. Ella ha pasado por muchas cosas, más difíciles que cualquier cosa que yo haya enfrentado la noche anterior, más duras que todo lo que pasó cada integrante de nuestro equipo", comentó. "Mi papá ha estado ahí a cada paso. Ellos me han dado un gran ejemplo".



"Todas las familias pasan por momentos desafiantes en lo personal. Pero ella tiene mucho apoyo y amor. Yo simplemente estoy contento, porque la noche anterior fui capaz de celebrar con ella".



Lo único que faltó en el festejo fue el jersey con el que Brady jugó el partido.



El quarterback reveló que la prenda desapareció de los camerinos, y el vicegobernador de Texas pidió que las autoridades emprendan una búsqueda.



En broma, Brady dijo que el jersey podría aparecer muy pronto en una subasta en Internet.