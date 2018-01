Xolos empata 0-0 ante Cruz Azul en el Estadio Azul

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El Club Tijuana obtuvo su primer punto del Torneo Clausura 2018 de la LIGA MX tras igualar sin anotaciones ante Cruz Azul en el duelo correspondiente a la Fecha 1, disputado esta tarde en la cancha del Estadio Azul



Juan Martín Lucero estuvo cerca de convertir la primera anotación de la jornada sabatina al 49’ pero una atajada de Jesús Corona ahogó el grito de gol para los Fronterizos.



En el 52’, Ignacio Malcorra mandó un centro que Michael Orozco casi logra concretar pero su disparo pasó apenas por encima del arco. El Conjunto dirigido por el DT Diego Cocca insistió pero no logró concretar, por lo que el encuentro concluyó 0-0.



Los Xoloitzcuintles estarán de regreso en la Frontera Norte para preparar el segundo encuentro del certamen, en el que enfrentarán a Necaxa el próximo viernes 12 de enero en el Mictlán (19:00 hrs Pacífico)





ALINEACIONES:

CRUZ AZUL: 1 Jesús Corona (P) (C), 4 Julio Domínguez, 6 Julián Velázquez, 16 Adrián Aldrete, 5 Francisco Silva, 13 Ángel Mena (63’ Javier Salas), 14 Martín Rodríguez, 22 Rafael Baca, 27 José Madueña, 9 Felipe Mora, 11 Carlos Fierro DT Pedro Caixinha



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 12 Pablo Aguilar (C), 6 Juan Carlos Valenzuela, 15 Damián Pérez, 16 Michael Orozco, 5 Damián Musto, 10 Ignacio Malcorra, 24 Luis Chávez, 9 Juan Lucero, 18 Juan Iturbe, 32 Miller Bolaños DT Diego Cocca





AMONESTADOS: Damián Musto (28’), Miller Bolaños (38’), Juan Iturbe (52’), José Madueña (69’), Javier Salas (79’), Gibran Lajud (89’)