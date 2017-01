Poder celeste

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul , presentó a tres de los cuatro refuerzos para el Clausura 2017: Gabriel Peñalba, Ángel Mena y Martín Rodríguez.Peñalba utilizará el 8, Mena el 13 y Rodríguez el 14; sin embargo, el volante chileno no estará disponible para el inicio del torneo, el sábado ante Necaxa.El ex Colo Colo no cuenta todavía con visa de trabajo, la que tramitará la semana próxima.“La semana que viene voy a Houston a hacer la visa y creo que voy a poder estar para la segunda fecha del torneo”, explicó Rodríguez este jueves en La Noria.Por su parte, Mena aseguró que está más que listo para sumar desde el duelo con Rayos, de ser requerido por el técnico Paco Jémez.“Creo que no hay ningún problema, he trabajado normalmente y no me han hecho saber si hay algún impedimento para que pueda jugar este fin de semana”, apuntó.“Así que voy a estar a disposición para poder jugar. Hay responsabilidad, soy uno más del equipo, que viene a aportar para tener un buen torneo y lo pasado, pasado, nos enfocamos en este torneo”.Además, Peñalba sabe que este Cruz Azul ha generado ilusión.“Uno está contento por la situación que nos toca vivir a cada uno de nosotros, creo que se ha armado, se está armando un buen grupo, donde más que nada se trabajó muy fuerte para cubrir esas expectativas que tiene la gente”, agregó el mediocampista.