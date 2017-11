"Piojo" ve falta de actitud de sus jugadores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Miguel Herrera tendrá una encerrona con sus jugadores, porque ha notado falta de actitud en el cierre de torneo americanista.



"Hay que hablar fuerte con los muchachos. Todos juntos, porque debemos de recuperar lo que habíamos hecho al inicio del torneo", analiza el técnico águila, tras el empate 1-1 contra el Puebla en el estadio Azteca.



"Nuestra actitud no puede ser ésta. Puedes salir en un mal día, que nada te sale. Lo que no puede suceder es que no se corra y creo que es lo que está pasando", lamenta. América tiene tres partidos de liga sin conocer la victoria, situación que ha repercutido en que el pase a la fase final se ha postergado.



Ante La Franja, el "Piojo" admite que "me molesta un partido malo. No tuvimos accionar, ni descifrar al rival. No lo encontramos, tuvimos carencias".



Resume lo que es actualmente su escuadra con palabras duras: "Regalamos balones. Trabajamos para hacer cierto tipo de juego y no lo tuvimos. El equipo carece de entrega".



La conclusión de Herrera es que "retrocedemos en la idea de un equipo combativo. Buscaremos retomar y hablar fuerte con los jugadores para volver a lo que habíamos hecho. Quiero que el equipo cierre bien para matemáticamente estar clasificados".



Enrique Meza señala que Moisés Muñoz se "comió un gol que no debió entrar".



El estratega lamenta que en el disparo de Uribe su portero "no supo cómo meter las manos". "Sólo se equivocan los que están. El balón estaba mojado. Moi no supo cómo meter las manos, pero es un gran portero", concluye.