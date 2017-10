Bauer y los Indios dominan a Judge y los Yanquis

EU (AP )

Trevor Bauer silenció a Aaron Judge y al resto de la ofensiva de Nueva York, y Jay Bruce produjo tres carreras para que los Indios de Cleveland inicien la búsqueda de su primer título de Serie Mundial en 69 años con un triunfo el jueves 4-0 sobre los Yanquis al iniciar su Serie Divisional de la Liga Americana.



Bauer ponchó tres veces a Judge, dos de ellas sin hacer swing. Permitió apenas dos imparables en seis innings y dos tercios, antes de que el manager Terry Francona hiciera uso del mejor bullpen de Grandes Ligas, valiéndose de Andrew Miller y el cerrador Cody Allen para finalizar la blanqueada de tres hits.



Allen ingresó con dos hombres en base y dos outs en el octavo inning para enfrentar a Judge, quien se ponchó por cuarta ocasión y no ocultó su frustración al arrojar el bate. Allen trabajó el noveno capítulo para agenciarse el salvamento.



Bruce disparó jonrón de dos carreras en el cuarto episodio contra Sonny Gray y añadió un elevado de sacrificio en la quinta entrada, mientras los Indios inician su camino por intentar poner fin a la sequía de títulos más larga de Grandes Ligas.



Francona sorprendió al elegir a Bauer como el abridor del primer juego por encima del estelar Corey Kluber, y el derecho, tal vez mejor conocido por cortarse el meñique mientras reparaba su dron durante la postemporada anterior, tuvo una actuación que inició la marcha de Cleveland con el pie derecho en estos playoffs.



Kluber, ganador de 18 partidos durante la campaña regular, será el abridor del segundo juego, el viernes, en contra de CC Sabathia. Después de derrotar a Minnesota el martes en el duelo de comodines, juego en el que Judge pegó cuadrangular en su debut en postemporada, los Yanquis llegaban con cierto ímpetu.



Bauer los detuvo en seco. Ponchó a ocho y no permitió imparables hasta la sexta entrada, cuando Aaron Hicks bateó doblete con un out. Fue la actuación más larga para un lanzador de Cleveland sin permitir imparable en payoffs, superando lo hecho por los inmortales Bob Feller (1948) y Early Wynn (1954), quienes trabajaron cuatro innings sin hit.



Bauer no se anduvo con rodeos. Dejó viendo a Judge el tercer strike en la primera entrada antes de ponchar a Gary Sánchez con un lanzamiento muy lejos del plato.



Baur volvió a pasar a Judge por los strikes en el cuarto capítulo, pero el toletero se embasó con lanzamiento descontrolado. Sin embargo, Bauer se recompuso y dominó al dominicano Sánchez con rodado para doble matanza antes de dominar a Didi Gregorius con su sexto ponche.



Por los Indios, los dominicanos José Ramírez de 4-1 con una anotada; Carlos Santana de 3-1; Edwin Encarnación de 3-0 con una anotada. Los puertorriqueños Francisco Lindor de 2-0; Roberto Pérez de 2-0. El colombiano Giovanny Urshela de 3-1.



Por los Yanquis, los dominicanos Starlin Castro de 4-2; Gary Sánchez de 4-0.