Brasil y Neymar perdonan contra Bolivia al empatar 0-0

LA PAZ, Bolivia(AP )

Neymar fue una pesadilla para Bolivia, pero el arquero Carlos Lampe le ahogó el grito de gol al astro brasileño en el empate 0-0 que sacó Brasil el jueves en la altura de La Paz por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Copa del Mundo.



A pesar de estar clasificado desde marzo pasado, el líder Brasil no se guardó nada. El técnico Tite alineó a sus principales figuras, resistió atrás con una firme línea de cuatro y buscó de contragolpe alguna genialidad de Neymar.



En una de sus apariciones, el goleador del Paris Saint-Germain ya había vencido a Lampe, pero su potente remate se estrelló en la cabeza del defensor Gabriel Valverde cerca del final del primer tiempo. Lampe también le tapó tres remates con aroma de gol a Neymar.



“Hemos venido sin sentirnos menos por la altura, pero me siento feliz porque Brasil fue agresiva”, dijo Tite. “Creamos muchas oportunidades de peligro que lamentablemente no pudimos convertir”.

El resultado dejó a Brasil con 38 puntos, preservándose el invicto de Tite en 11 partidos al mando de la selección. En la última fecha, los brasileños recibirán a Chile el martes.



Bolivia, penúltima en la eliminatoria sudamericana y fuera de carrera, hizo el gasto, salió a presionar y tuvo en los primeros minutos sus mejores momentos. Pero el local mostró problemas en la salida y con un mediocampo flojo que no daba profundidad al ataque.



"Fuimos muy imprecisos y al final la hemos sacado barata", comentó el delantero boliviano Marcelo Martins.



Bolivia se despedirá de la eliminatoria con una visita a Uruguay el martes.



El partido se jugó en el estadio Hernando Siles.