Uruguay a un paso del Mundial

SAN CRISTÓBAL, Venezuela(AP )

Uruguay quedó a un paso de asegurar el pase directo al Mundial de Rusia tras empatar este jueves sin goles ante la ya eliminada Venezuela, que se las arregló para neutralizar a los astros Luis Suárez y Edinson Cavani en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.



Con este resultado, Uruguay alcanzó los 28 puntos, y dependiendo de otros partidos de la jornada, podría bastarle para sellar el pasaporte a su tercer Mundial consecutivo.



Venezuela, que venía de empatar 0-0 con Colombia y 1-1 con Argentina, si bien está hundida en el fondo de la tabla de posiciones con nueve unidades, no desentonó y obligó a sus adversarios a demorar la fiesta.



Los cuatro primeros clasifican al Mundial y el quinto disputará un repechaje contra Nueva Zelanda.



De no sellar el boleto el jueves, los uruguayos tendrán la oportunidad de clasificar, sin depender de nadie, ante la también eliminada Bolivia el próximo martes en Montevideo.

Venezuela, por su parte, en la última fecha, visitará a Paraguay en Asunción.



Desde el arranque la Celeste salió a buscar el gol en la primera mitad, pero no pudo resolver el esquema defensivo que planteó su rival. Los venezolanos se las arreglaron para atacar con insistencia y peligro cada vez que encontraron los espacios entre los defensores uruguayos.



El complemento se jugó a un ritmo vertiginoso, pero esto no se tradujo en goles.