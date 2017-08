No me agradaron dice Miguel Herrera sobre penales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El técnico del América no se fue contento con las formas en que se cobraron los penales de Silvio Romero y Cecilio Domínguez.



Miguel Herrera aún siente la incomodidad de ver que los dos penaltis a favor del América fueron cobrados a la "Panenka".



El estratega azulcrema confiesa que no le gustó mucho el atrevimiento de Silvio Romero y Cecilio Domínguez.



El del argentino fue errado y el paraguayo lo hizo válido para hacer triunfar a las Águilas.



"Apenas se me están bajando (se toma el cuello) .Hay momentos en que se deben hacer y otros en los que no. Ya pasaron. No me agradaron.

Me dio gusto que hoy festeja con el hombre del error", afirma Herrera.



"El Piojo" trata de aminorar el mal momento que tuvo con las penas máximas con bromas a los representantes de los medios de comunicación y el jefe de prensa del club alado.



Inmediatamente después, defiende al "Chino" Romero, quien fue abucheado al salir de cambio.



"La confianza no la va a perder. Tiene contrato, le falta meter un gol, los compañeros le dan la oportunidad y la falla. Genera futbol.



Espero que llegue el gol para él. El cobrador es Cecilio y le dieron oportunidad a Romero de cobrarlo. Es jugador de América y espero lo apoyen", conmina el timonel amarillo.