Continúan los insultos desde la grada en la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los insultos que seguidores realizan al equipo rival volvieron a aparecer en la Liga MX Femenil. En duelo entre Pumas y Toluca disputado en Cantera, un grupo de aficionados universitarios lanzaron desde la calle una serie de cánticos a la escuadra escarlata.



A diferencia de la Jornada 1, en la que el grito se hizo presente dentro del Estadio Hidalgo, ahora los insultos provenían de la calle Papatzin, la cual rodea las instalaciones felinas y que permite ver el duelo desde lo más alto.



Un cántico que es frecuente en las barras de la Liga MX, se hizo presente en el duelo femenil: "Al de rojo me lo coj... al rojo me lo coj...", gritaron los seguidores felinos, ante la sorpresa de familiares y seguidores que se dieron cita al duelo correspondiente de la fecha dos.



Hasta el momento, la Liga MX Femenil no se ha pronunciado al respecto.