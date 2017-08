Polémico uso del VAR en el futbol de Holanda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante en juego de la Super Copa Holandesa entre Feyenoord y el Vitesse, la implementación del VAR (Video Assistant Referee, en inglés) dejó como resultado un penalti en contra del equipo que acababa de anotar gol.



Feyenoord iba ganando al primer tiempo con un marcador 1-0, pero las cosas no terminarían así. En el segundo tiempo el silbante no sancionó una jugada en la que un jugador del Vitesse era derribado en el área por un defensa que no hizo contacto alguno con el balón.



Al considerar que no había penal que sancionar, el silbante dejó correr la jugada y el Feyenoord logró anotar después de un rápido contragolpe que los ponía en ventaja 2-0.



Sin embargo, ante el desconcierto de los jugadores, el juez central pidió hacer una revisión del video de la jugada, por lo que al revisar las acciones terminó por anular el gol, al considerar que había fuera de juego, y además marcó penalti a favor del Vitesse por la jugada previa.



Finalmente, el encuentro se definió en tanta de penales, donde el Feyenoord se impuso 4-2.