Neymar fuera de partido inicial de la temporada francesa

PARÍS(AP )

El flamante astro del Paris Saint-Germain no pudo debutar en la liga francesa el sábado contra el recientemente ascendido Amiens debido a problemas de trámite burocrático.



PSG confirmó que Neymar no jugará porque, según informes de la prensa, la liga francesa no recibió el certificado de transferencia internacional del jugador antes del plazo del viernes por la noche.



Neymar sí habría estado en la alineación si se hubiera presentado el documento a tiempo. El ex astro del Barcelona dijo que estaba listo para jugar en su conferencia de prensa de presentación.



En todo caso, Neymar estará presente en el estadio Parque de los Príncipes para su presentación oficial a los aficionados antes del partido.