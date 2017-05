Equipo de Chávez confía en dar peso

Las Vegas, Nevada()

Las preocupaciones de Julio César Chávez Jr. rumbo a su pelea contra Saúl "Canelo" Álvarez no serán ni el peso ni el dinero.



Así lo aseguró ayer el equipo del boxeador sinaloense, que afirma que ambas cuestiones serán noqueadas hoy en el pesaje pues quieren llevarse lo que consideran como el primer round del combate.



Incluso, el plan del "Team Chávez" es que esta mañana el púgil despierte en el límite estipulado en el contrato para el combate: 164.5 libras (74.62



kilos).



Ignacio Beristáin, entrenador de Chávez Jr., y Guillermo Heredia, preparador físico del exmonarca mundial Mediano, afirmaron que su pupilo no batallará con el peso.



"Julio se va a dormir en 165 libras para que se levante mañana (hoy) en 164.5 o 164.3 libras, va a caminar y esperar el pesaje", reveló Heredia.



"Estamos ya cerca del peso y no tendrá ningún problema. La ventaja es que está tranquilo, contento, (Julio) anda de buen humor. Esas libras se las quitamos trabajando", dijo Beristáin, quien indicó que anoche Julio se enfocó en bajar lo último rumbo al límite.



Luego de batallar para dar el peso en anteriores peleas, la incógnita es si el sinaloense llegará con 164.5 libras, límite establecido por contrato, o deberá pagar un millón de dólares por cada libra excedente.



"Nadie quiere pagar un millón (de multa) ni quedar mal, representaría algo malo en su carrera (de JC). Va a dar el peso", reiteró Heredia.