Matt Patricia, nuevo head coach de Lions de Detroit

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Lo que era un secreto a voces se confirmó un día después del Super Bowl LII, Matt Patricia, quien fungiera como coordinador defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra, ha sido nombrado nuevo entrenador en jefe de los Lions Detroit.



La franquicia de Detroit puso sus ojos en Patricia, quien tiene la enorme tarea de cambiar por completo al equipo que no gana un partido de postemporada desde 1991.



Por supuesto, agradeció el tiempo que estuvo con los Patriots, equipo en el que ganó tres Super Bowls



"No puedo expresar el aprecio suficiente a toda la franquicia de New England Patriots, particularmente a Robert y Jonathan Kraft y a toda su familia. Realmente apreciaré estos últimos 14 años como miembro de esta increíble organización", declaro.