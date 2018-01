Jérémy Ménez, el francés que lleva 11 meses sin gol

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

🚨 ¡Crece la presencia de franceses en la Liga MX 🇲🇽!



Uno de los clubes más ganadores de México, @ClubAmerica, contrata a Jérémy #Menez 👏



México, más hermanos que nunca. pic.twitter.com/uDNvsAjnQK — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) 5 de enero de 2018

El atacante francés, Jérémy Ménez, llegará al América con el registro de no haber marcado gol desde el 4 de febrero de 2017.La nueva contratación águila hizo su más reciente anotación ante el Rennes, mientras militaba con el Burdeos de la Liga Francesa.En sus últimos 33 encuentros, el nuevo ariete emplumado sólo realizó tres tantos.Con el Antalyaspor turco, su última escuadra en Europa, ni siquiera se pudo estrenar en el ciclo futbolístico 2017-18.Ménez llega a México con experiencia en equipos como FC Sochaux-Montbéliard (2004-2006), AS Monaco (2006-2009), AS Roma (2008 -2011), PSG (2011-2014) , AC Milan (2014-2016), Bordeaux (2016-2017).El atacante de 30 años suma 76 goles en su carrera, de los cuales, dos han sido con la selección francesa (en 24 partidos).Los medios de Turquía catalogaron el desempeño de Ménez como decepcionante y ahora llega como solución a la carencia de gol americanista.