Miembro del COI renuncia por caso de agresión

GINEBRA(AP )

Bajo presión en Holanda en medio de acusaciones de haber agredido a su ex novia en 2015, Camiel Eurlings renunció el viernes al Comité Olímpico Internacional.



"Lamento profundamente el desarrollo de los acontecimientos", declaró Eurlings en un comunicado a los medios desde su país natal.



Eurlings fue acusado de agresión en 2015 por quien entonces era su novia. El año pasado se llegó a un acuerdo para resolver el caso sin necesidad de presentar cargos penales y sin admisión de culpabilidad de parte del ex legislador y ministro del gobierno, y ex director general de la aerolínea KLM.



"La discusión de si yo debería permanecer o no (en el cargo) se aleja de lo que esto se debería de tratar: deporte y atletas", manifestó Eurlings. "Es por eso que, con todo el dolor de mi corazón, yo renuncio como integrante del COI".