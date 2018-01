Bills, Jaguars, Titans y Rams, al fin en unos playoffs

(AP )

Bienvenido de vuelta, Buffalo. También Jacksonville y Tennessee. Cuánto tiempo, Los Ángeles.



Los playoffs de la NFL comienzan este fin de semana, con algunos equipos y ciudades que durante años fueron meros espectadores durante enero.



Desde luego, los Bills (9-7) son el símbolo de los equipos que desde hace años sólo soñaban con los playoffs. No se clasificaban a estas instancias desde 1999 y han conjurado una ausencia de 17 años, la más larga para cualquier equipo en las cuatro ligas deportivas principales de Estados Unidos y Canadá.



“Definitivamente era nuestra meta, pero esto no para aquí”, aseguró el quarterback Tyrod Taylor. “Nos emociona estar en esta posición. Tenemos una gran oportunidad frente a nosotros”.



También la tienen los Jaguars (10-6), a quienes se enfrentarán.



Jacksonville no disputaba unos playoffs desde los que siguieron a la temporada de 2007, y ganó su primer título divisional desde 1999.



Los Bills verán además un rostro familiar el domingo, pero en el otro costado del terreno. Se trata del entrenador Doug Marrone, quien los dirigió en 2013 y 2014.



“Para mí, lo pasado pasado, obviamente”, dijo Marrone. “Ellos tienen esto bien merecido, igual que nosotros. Evidentemente, mi concentración estará en mi equipo, es tan sencillo como eso”.



Los fanáticos del futbol americano no han atestiguado un partido de postemporada en Los Ángeles desde el 9 de enero de 1994, cuando los Raiders vencieron a Denver en el Memorial Coliseum.



Ese mismo recinto albergará el sábado el duelo entre los Rams (11-5) y los Falcons de Atlanta (10-6), campeones defensores de la Conferencia Nacional.