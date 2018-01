Musto es posible baja por dopaje

TIJUANA, Baja California(GH)

Los días de Damián Musto transcurren de la mano con la incertidumbre. “Musto pasó de una posibilidad concreta de poder irse a jugar a otro lado, a que a lo mejor ni pueda jugar acá por un doping”, expresó el entrenador de Xolos, Diego Cocca.



El medio de contención estaba ajustando detalles para irse a River Plate, pero la negociación se frenó por un supuesto dopaje en una prueba que se tomó el 20 de junio del 2017, cuando todavía jugaba para Rosario Central en Argentina.



La sustancia que anunció siete meses después de que se encontró en Musto es hidroclorotiazida y está en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje. Sirve como diurético para acelerar el proceso de orina, lo cual podría ocultar otras sustancias.



En un principio, el diario El Clarín de Argentina publicó que se trataba de Oxa B 12 que se utiliza como analgésico o antiinflamatorio para procesos dolorosos osteoarticulares y extraarticulares.



En el Club Tijuana aseguran que lo mentalizan para jugar contra Cruz Azul, pero que desconocen qué es lo que seguirá, puesto que no hay un comunicado oficial de la AFA, o de la Organización Nacional Antodoping en Argentina y temen por una posible sanción.



“No nos queda otra que esperar, no se sabe porque es todo supuestos, hoy en concreto no hay nada, al club no le han informado nada, la AFA no ha informado nada, lo que dicen es que va a haber una posibilidad de sancionar al jugador, ¿de cuánto? no sabemos, ¿de qué? tampoco, ¿cuándo? tampoco, es una incertidumbre terrible y es lógico que el jugador se siente nervioso porque no hay cosa peor que la incertidumbre”, externo.



El entrenador canino, también dijo que Musto se ha perdido hasta dos sesiones de entrenamiento producto de fiebre y dolores en el estómago.



“Seguramente producto de los nervios y el estrés y es normal que le haya pasado eso, pero bueno, estamos fuertes para poder pasar por encima de todo esto”.