Jérémy Ménez, nuevo jugador del América

El América confirmó en sus redes sociales la contratación del francés Jérémy Ménez para el torneo Clausura 2018.El atacante europeo llega proveniente del Antalyaspor, donde no brilló como se esperaba y, de hecho, su rendimiento fue catalogado como decepcionante.Ménez también ha estado en equipos como el FC Sochaux-Montbéliard, AS Monaco, PSG, AC Milan, AS Roma y Bordeaux.El presidente deportivo del América, Santiago Baños, afirmó que espera que Jérémy Ménez llegue a México a más tardar el lunes.La nueva contratación azulcrema no jugaría ante Querétaro en la jornada 1 del Clausura 2018."Sabemos que sufrió una lesión y que en Turquía no estaba contento", reveló el dirigente emplumado.El colombiano Andrés Ibargüen, proveniente de Racing Club de Argentina, se convertiría en otro de los refuerzos americanistas para el torneo que da inicio hoy.