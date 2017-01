Wozniacki queda fuera en cuartos en Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda(AP )

El torneo de Auckland perdió el jueves a la última de sus tenistas de renombre cuando la ex número uno del mundo Caroline Wozniacki desaprovechó una oportunidad de llevarse el partido antes de caer 1-6, 6-3, 6-4 en los cuartos de final frente a la alemana Julia Goerges.



El torneo había ofrecido el programa más fuerte de su historia cuando cuatro ex números uno en el ranking mundial —Wozniacki, Ana Ivanovic y las hermanas Serena y Venus Williams— lo convirtieron en su principal evento de preparación para el primer torneo de Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia.



Pero Ivanovic se retiró antes del inicio del torneo y posteriormente anunció su adiós del tenis, y las hermanas Williams fueron eliminadas el miércoles: una errática Serena fue vencida por su compatriota Madison Brengle y Venus abandonó con una lesión de brazo.



Wozniacki, que era la competidora de mayor ranking en seguir con vida en Auckland, llegó a tener una ventaja de 6-1, 3-0 antes que Goerges empezara a hallar la distancia correcta para sus saques y giró el partido a su favor; controló los servicios del segundo y tercer set a base de aces.



"Simplemente traté de mantenerme en la pelea de alguna manera", sostuvo Goerges. "Tan solo fallé todo lo que pude y ella no falló ni un tiro".



Goerges se medirá con Ana Konjuh, la octava preclasificada, en juego de semifinales el viernes luego que la rival de la croata en cuartos, la japonesa Naomi Osaka, abandonara una ventaja de 3-0 en el primer set.



La estadounidense Lauren Davis venció 6-1, 7-6 (4) a la cuarta preclasificada Barbora Strycova y se enfrentará a la letona Jelena Ostapenko —que por su parte venció a Brengle 7-5, 6-3