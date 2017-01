Da Silva, feliz por centenario diablo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lleno de orgullo por la oportunidad de estar presente en el centenario del Toluca, Paulo César Da Silva aseguró que existe la obligación de aspirar a lo máximo pues, sin duda, la institución merece levantar un título en esta ocasión tan especial.



“A mí me llena de orgullo ser parte del centenario del club, estar contemplado en la plantilla para vivir una fiesta hermosa, estadio nuevo, los primeros tres partidos de local”, dijo el central.



No le da miedo la palabra obligación. “Estamos obligados a llevar a esta institución a lo más grande; prometer campeonatos antes de que inicie este torneo, pues no; lo que vamos a prometer es dejar todo en la cancha, tratar de ser competitivos, que se vea un equipo, que la gente se sienta orgullosa de ver a un Toluca plantándose donde sea. Seguramente vamos a tener dificultades, pero lo primero es meternos entre los ocho mejores, después de ahí ya pensar en otra cosa. No podemos pensar en el título sin haber calificado, sin haber jugado las primeras cuatro, cinco fechas; el equipo tiene que empezar fuerte”.



Los Diablos sienten que tienen parte del camino ganado por el hecho de conocer ya la idea futbolística de Hernán Cristante, y Da Silva aseguró que esto debe reflejarse en la cancha, y en los resultados.



“El hecho de que ya conozcamos a Hernán es un plus para nosotros, saber que él quiere jugar de igual a igual en todas las canchas, tratar de que no ocurra lo que el torneo pasado, donde tuvimos un arranque de torneo flojo. Tenemos que llevarnos los tres puntos desde el primer partido y ser el equipo importante que la gente quiere”, dijo.



El guaraní espera sacar provecho a jugar las tres primeras fechas como local, y específicamente sobre el choque con Atlas, señaló: “va a tratar de tener la pelota, se ha reforzado bien, tiene delanteros peligrosos como Fidel [Martínez], [Matías] Alustiza, tiene una base, sabemos lo que significa Rafa [Márquez], cuando se planta en cada estadio siempre es sinónimo de respeto, es un equipo que con el profe [José Guadalupe] Cruz ha retomado el nivel, ha sido muy competitivo y seguramente ellos intentarán hacernos daño”.



En torno a la integración de Rubens Sambueza como refuerzo, Da Silva señaló, “los jugadores que tienen calidad y que vienen a aportar son bienvenidos al Toluca; Rubens es un jugador que ha mostrado la faceta de un líder”.