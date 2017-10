De La Hoya cerca de la gran oportunidad

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras celebrarse la convención del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, Presidente de dicho organismo hizo públicas las pelas que el CMB ordenará para el siguiente año, tanto de defensas obligatorias como de peleas eliminatorias.



Destaca la noticia del cachanilla Diego De La Hoya, pues Sulaimán lo ha colocado para medirse a Hugo "Cuatito" Ruiz en pelea de corte eliminatorio.



En caso de salir avante en dicho combate, se espera que el "Golden Kid" afronte a finales del 2018 su oportunidad por un título absoluto en la división de los Super Gallos.



Asimismo, el CMB ordenó los siguientes combates, bajo las siguientes modalidades:



* Genady Golovkin vs Saúl Álvarez.- Defensa obligatoria.

* Miguel Berchelt vs Orlando Salido.- Defensa obligatoria.

* Sor Rungvisai vs. Francisco Estrada.- Defensa obligatoria.

* Rey Vargas vs. Julio Ceja.- Defensa Obligatoria.

* Francisco Vargas vs Jhonny González.- Pelea eliminatoria.

* Ken Shiro vs Pedro Guevara.- Pelea de título mundial.