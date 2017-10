El Brasil de Tite juega su invicto en la altura de La Paz

LA PAZ, Bolivia (AP )

Con el boleto asegurado al Mundial de Rusia, Brasil defenderá el invicto de su técnico Tite cuando enfrente el jueves a una Bolivia ya eliminada y con varias bajas.



Tite lleva nueve victorias y un empate desde que tomó las riendas de la selección brasileña, que aseguró su clasificación con cuatro fechas de anticipación.



Brasil llegará a Bolivia con su equipo completo incluido su estrella Neymar, pero no se sabe el plantel que el técnico enviará a la cancha.



Es posible que Tite resguarde a algunas de sus figuras del desgaste en la altura de La Paz, y los reserve para bajar el telón de la eliminatoria por todo lo alto el martes ante Chile en Sao Paulo.

No estará el lateral Marcelo del Real Madrid por una lesión, y podría ser sustituido por Alex Sandro de la Juventus.



El cuadro brasileño llegara el miércoles a Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, y pasará el jueves a La Paz pocas horas antes del partido para reducir los efectos de jugar en los 3 mil 600 metros de esta capital.



Penúltimo en la tabla y ya sin chance, Bolivia jugara con un equipo diezmado. Su técnico Mauricio Soria no podrá dirigir desde la cancha tras haber sido sancionado por la FIFA.



Seis jugadores no serán de la partida por lesión, entre ellos el volante paraguayo-boliviano Pablo Escobar, una de las cartas de gol.



Otros dos volantes de peso, entre ellos Alejandro Chumacero, tampoco serán de la partida por sanción.



Bolivia hizo una de sus peores campañas, con apenas 13 puntos, y ha tenido tres técnicos.