España no contará con Villa para duelo ante Liechtenstein

MADRID(AP )

David Villa no jugará por España en el choque con Liechtenstein el martes en la eliminatoria europea para Rusia 2018 tras sufrir una lesión muscular durante los entrenamientos.



Los médicos de la selección española habían indicado originalmente que Villa estaba en duda luego de lesionarse en la sesión de práctica del domingo, pero horas más tarde determinaron que el delantero de 35 años no jugará el martes.



Villa se lesionó un día después de la goleada de 3-0 que España propinó a Italia para tomar el liderato del Grupo G.



El delantero jugó los últimos dos minutos del triunfo sobre los italianos, su primera actuación con la selección española luego de una ausencia de tres años.



Villa, que juega para el New York City FC de la MLS, es el líder goleador de España con 59 dianas en 98 partidos.