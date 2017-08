Chivas tiene su mayor reto hasta el momento ante Necaxa

(Tomada de la Red)

Las Chivas han defendido su corona hasta el momento aunque quizá no de la mejor forma. El equipo de Matías Almeyda no ha perdido en lo que va del Apertura 2017, pero tampoco ha ganado.El cuadro tapatío empató ante Toluca (a cero) y luego ante Cruz Azul (a uno), pero ahora tendrá el reto de recibirá a Necaxa el sábado en el Estadio Guadalajara.Los Rayos acumulan dos victorias hasta el momento y además, no han permitido gol en contra.El cuadro de Ignacio Ambriz venció 2-0 de visita a Veracruz y 1-0 a Xolos.La ventaja para Chivas es que ya cuenta con plantel casi completo y estará en casa, sin embargo los Rayos también quieren aprovechar el buen momento de Jesús Isijara, quien cuenta con dos anotaciones hasta el momento.De los últimos cinco enfrentamientos entre estos rivales hubo tres empates, todos los más recientes, y previamente dos victorias de Chivas. Las apuestas deportivas marcan como favorito a Chivas con -150, mientras que la victoria de Necaxa paga +400 y el empate +240.En caso de que Chivas gane ambas mitades del partido se ofrece +162 y +800 si lo hace Necaxa, pero si hay empate al medio tiempo y finalmente se impone el cuadro local se da +300, si vence el visitante en el complemento asciende a +1000.Los momios además otorgan +110 por un over de 2.5 goles y -143 por un under. Si los dos equipos marcan gol se ofrece +100.Los favoritos para anotar son Ángel Zaldívar, Isaac Brizuela y el joven canterano José Macías con +150 por cualquiera de sus goles. Oddsshark agrega que la victoria local por un gol de diferencia paga +240 y +550 si así se imponen los visitantes.PRONÓSTICO: Chivas 1-1 Necaxa