América, amplio favorito para ganar el clásico ante Pumas

América y Pumas disputan una nueva edición del clásico capitalino este sábado en el Estadio Azteca dentro de la jornada 3 del Apertura 2017.El equipo de Miguel Herrera llega en octavo lugar de la tabla general con 3 unidades, mientras que Pumas está un puesto debajo con la misma cantidad de puntos.Las Águilas no han contado con el mejor arranque posible de local ya que cayeron 0-1 ante Querétaro y nuevamente perdieron, aunque en partido de Copa, por el mismo marcador ante Atlas. De visita vencieron 0-2 al Pachuca en la jornada 2.Pumas, por otro lado, arrancó el torneo con una victoria 1-0 ante Pachuca, después cayó 2-1 de visita al Atlas. A media semana en torneo de Copa MX empató a uno ante Celaya.Con estos resultados, ambos equipos tienen dos goles a favor en el torneo y las Águilas uno en contra, mientras que los universitarios han recibido dos.Los últimos cinco duelos entre estos equipos resultado en dos victorias por equipo y un empate. Las Águilas fueron las que se impusieron en los dos cotejos más recientes.Por si fuera poco, Miguel Herrera está invicto cuando ha enfrentado a Pumas desde el banquillo azulcrema.Las apuestas deportivas marcan como favorito al América con -110 por su triunfo en comparación al +300 de Pumas y +220 por el empate.Los momios otorgan +105 por un over de 2.5 goles y -134 por un under. Si los dos equipos anotan por lo menos un gol se ofrece -125.Oribe Peralta es el favorito para anotar con +105 seguido por Cecilio Domínguez con +120. Oddsshark agrega que una victoria por un gol de América ofrece +260 y +450 si con esa diferencia se impone Pumas.PRONÓSTICO: América 2-0 Pumas