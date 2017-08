Neymar: Dinero no fue el motivo para fichar por PSG

PARÍS (AP )

Neymar insistió el viernes que el dinero no fue la motivación principal para irse al Barcelona al Paris Saint-Germain, y afirmó que no le pesará la cifra astronómica que el club francés pagó por su fichaje.El astro brasileño llegó a París en jet privado para su presentación oficial, un día después de convertirse en el futbolista más caro de la historia cuando el PSG abonó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares).Neymar dijo que le parece “muy triste” que le pregunten si el dinero fue el motivo para irse de uno de los clubes más galardonados y prestigiosos del mundo, que ha ganado todos los títulos posibles, para jugar por otro equipo que no ha conquistado ningún trofeo importante fuera de Francia.“Jamás me ha movido el dinero”, afirmó el delantero de 25 años en una abarrotada conferencia de prensa en el estadio Parc des Princes del PSG. “Sólo pienso en ser feliz. Si estuviese siguiendo el dinero, quizás estaría en otro país”.El monto de su transferencia es más del doble del récord anterior.“El hecho de que sea el futbolista más caro no es una carga. Peso 69 kilos (152 libras)”, ripostó el brasileño.La cantidad pagada por Neymar significa que PSG tendrá que sacarle el jugo hasta el último centavo de su fichaje, a través de patrocinios, venta de mercancía y camisetas, para poder cumplir con las normas financieras de la UEFA.