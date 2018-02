Aficionados llegarán en tren al Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El 70 por ciento de los aficionados que estarán en el Super Bowl LII llegará al US Bank Stadium en tren, lo que ha provocado que las estaciones ya estén saturadas.



En Mall of America existe una la de por lo menos media hora para poder ingresar a los vagones.



El estadio de los Vikings se encuentra en el Centro de Minneapolis, lo que complica el traslado en automóvil pues no existe la cantidad suficiente para estacionarse.