Frío congelará ambiente previo al Super Bowl LII

(El Universal)

Esta tarde el Super Bowl LII podría ser el que se dispute con la menor temperatura en la historia. Para fortuna de jugadores y aficionados, los Vikings construyeron un estadio de mil millones de dólares en el que el frío no es invitado.



Aunque eso imposibilitará ver los tradicionales “tailgate party”, donde los fans conviven horas previas al partido comiendo y bebiendo en estacionamientos.



De acuerdo al servicio metereológico nacional de Estados Unidos, se espera que la temperatura al momento del kickoff entre los Eagles y los Patriots, sea de -16 grados centígrados.



En 1982 en Detroit, el clima fue de -8 grados centígrados, en el Silver Dome que era techado y con calefacción.



El US Bank Stadium, hogar de los Vikings, cuenta con una película en su techo de cristal que almacena el calor del sol para volver su interior más confortable.



Sin embargo, el clima gélido provocará que el fervor que normalmente se vive horas previas al Super Bowl, quede congelado.



Sin embargo, el clima más peligroso tendrá lugar en la mañana, cuando los vientos entre 15 y 25 kilómetros por hora podrían hacer que se sienta que la temperatura se sienta como -34 grados centígrados.



La oficina de la Ciudades gemelas del Servicio Meteorológico emitió un aviso de alerta de viento desde las 4 de la mañana de hoy hasta el mediodía, advirtiendo a las personas que usen varias capas para evitar la congelación o la hipotermia.



A diferencia del sábado que nevó, hoy es un día soleado, lo que podría ser engañoso para los visitantes que al no conocer las condiciones podrían vestirse con menor ropa de la necesaria.



El centro de la ciudad donde se encuentra el estadio, está conectada por puentes entre los edificios que permiten a la población desplazarse sin estar expuestas al frío.