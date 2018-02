Cristiano Ronaldo se pone en "modo Super Bowl"

(El Universal)

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, subió una foto en redes sociales donde se le ve usando un uniforme de futbol americano, con motivo de que el día de hoy se celebra el Super Bowl LII entre las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra.Las críticas al astro lusitano no se hicieron esperar, pues al cuadro Merengue no le está yendo nada bien en la liga doméstica ni en la Copa del Rey.“CR7” no ha realizado ninguna declaración sobre quién es su favorito para ganar el Super Bowl.Filadelfia buscará su primer campeonato, mientras los Patriotas de Nuvea iNglaterra van por el secto trofeo de la Nfl esta tarde en el US Bank Stadium, casa de los Vikings de Minnesota.