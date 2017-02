Matt Ryan y Cowboys acaparan premios NFL

HOUSTON (AP )

Matt Ryan y los Cowboys de Dallas acapararon los laureles a lo mejor de la temporada 2016 de la NFL El quarterback de los Falcons de Atlanta fue consagrado el sábado como el Jugador Más Valioso de la liga y su mejor jugador ofensivo, según la votación de The Associated Press en la que participaron 50 periodistas que cubren la liga.Dallas atrapó un par de premios: El mariscal de campo Dak Prescott fue proclamado como el mejor novato ofensivo y Jason Garrett fue el mejor entrenador.En la víspera de un Super Bowl en la que se medirá contra Tom Brady, dos veces ganador del premio al más valioso. Brady, de los Patriots de Nueva Inglaterra, quedó segundo en la votación de este año.Ryan se impuso holgadamente, 25-10. También superó al quarterback de Green Bay Aaron Rodgers, 15 votos y medio contra 11 por el laurel al mejor jugador ofensivo.Por razones obvias, Ryan no acudió a la premiación. Pero dio las gracias en un mensaje grabado: "Esto es un honor increíble que me dan. Estaba frente a varios candidatos de renombre y jugadores con temporadas asombrosas. Debo darle las gracias a mis compañeros. Sin ellos, nada de esto sería posible".Garrett recibió 25 votos como el mejor entrenador para quedar por delante de su colega de Nueva Inglaterra Bill Belichick (14).