Sin apoyo para emigrar: Marco Fabián

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Marco Fabián aseguró que la escasa presencia de futbolistas mexicanos en Europa es culpa de los directivos de la Liga MX.



El mediocampista del Eintracht Frankfurt argumentó que el encarecimiento de los jugadores tricolores frena la exportación hacia competencias de mayor nivel.



“Cuesta tanto que el mexicano juegue en Europa porque los clubes no necesitan vender y el jugador está muy bien pagado”, explicó el canterano del Guadalajara en una entrevista con Marca Claro.



“Yo soy un claro ejemplo, me marché con veintiséis años. En su día no tuve apoyo para poder irme a otra liga porque pedían demasiado dinero por mí”, denunció Fabián.



“La culpa de que los jóvenes mexicanos no emigren a otro futbol es de las directivas, que prefieren retener al jugador, no tienen la necesidad de vender y sólo los dejan ir por una muy alta cantidad, de ahí que en Europa sólo seamos quince o dieciséis los mexicanos que jugamos. También hay que tener muy en cuenta que en México hay futbolistas que están muy bien pagados”, añadió el también volante de la Selección Mexicana.



Por ejemplo, apenas esta semana se reveló que Pachuca rechazó una oferta del futbol europeo de 20 millones de dólares por el habilidoso atacante Hirving Lozano.



Sin embargo, el tuzo tiene un valor en el mercado de apenas seis millones de billetes verdes. Es decir, hay una sobrevaloración de prácticamente 14 mdd.



Fabián también hace énfasis en que el talento que existe en México es suficiente para que más jugadores del Tri participen con éxito en las competencias europeas.



“Tengo compañeros de Selección que pueden militar aquí con los ojos cerrados. El jugador mexicano ya dejó atrás eso de no tener mentalidad idónea para competir en Europa. Desde pequeños jugamos torneos internacionales que están a la altura. Y los dieciséis que estamos en clubes europeos, están destacando”, manifestó.



“Trump pega en el orgullo”. La política contra los migrantes que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “pega en el orgullo nacional”, según admitió Fabián. El tema del muro no es ajeno al ex del Guadalajara.



“Es un tema difícil y más desde la distancia. Nos pega en el orgullo sabiendo el trato que se le da al mexicano”, analizó.



“Pero es momento de ser fuertes y saber lo que en realidad es México. Hemos salido adelante a base de trabajo y debemos valorarnos”, abundó el volante, quien no jugará contra Islandia el miércoles.