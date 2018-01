'Es una incertidumbre terrible', Cocca sobre el caso de Musto

TIJUANA, Baja California(GH)

Los días de Damián Musto transcurren de la mano con la incertidumbre, así lo expresó el estratega de Xolos, Diego Cocca, sobre el posible doping de su medio de contención.



Musto, estuvo cerca de firmar con River Plate, pero una sustancia prohibida frenó las negociaciones, según diversos medios argentinos.



En información por Clarín, la prueba se llevó a cabo el martes 20 de junio del 2017 después de un empate 3-3 entre su entonces equipo, Rosario Central y Talleres de Córdoba. Antes de llegar a la frontera.



La sustancia por la que habría dado positivo Musto es OXA B 12 que se utiliza para en traumatología para dolores musculares articulares y está prohibida por la Agencia Mundial Antidoping.



Pero en el caso del jugador de 30 años no se ha emitido algún comunicado o se han dado a conocer públicamente los resultados ya sea por la Organización Nacional Antidoping de Argentina o la AFA.



En conferencia de prensa, Cocca, comentó que Musto se ha perdido hasta dos días de entrenamiento por dolores de cabeza y fiebre.



En Xolos no saben si esperar una posible sanción para el jugador. “No nos queda otra que esperar, no se sabe porque es todo supuestos, hoy en concreto no hay nada, al club no le han informado nada, la AFA no ha informado nada, lo que dicen es que va haber una posibilidad de sancionar al jugador, ¿de cuánto? no sabemos, ¿de qué? Tampoco, ¿Cuándo? Tampoco, es una incertidumbre terrible y es lógico que el jugador se siente nervioso porque no hay cosa peor que la incertidumbre”, externo