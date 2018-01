Ni la tormenta detiene a los Patriotas de Nueva Inglaterra

(GH)

Una tormenta de nieve masiva azotó el Noreste de Estados Unidos el jueves, pero esto no detuvo el entrenamiento de los Patriotas de Nueva Inglaterra en Massachusetts, a pesar de las inclemencias del clima.El entrenador Bill Belichick se aseguró de que no habría días libres para que su equipo estuviera listo para la postemporada de la NFL, y este día no fue la excepción.El equipo practicó en el interior, pero no hizo que el video que el equipo tuiteó de ellos llegando a las instalaciones menos fascinante.