Rayados niega oferta por Montes

Monterrey, Nuevo León()

El presidente deportivo del Monterrey, Duilio Davino, aseguró que no ha llegado ninguna oferta del Inter de Milán por el defensa César Montes.



Davino no cerró la puerta a una posible negociación, pero sostuvo que no ha habido acercamientos formales por el jugador.



"Tampoco se cierra la posibilidad de tener algunas bajas, lo cierto es que no tenemos ninguna oferta real y concreta por alguno de nuestros jugadores", dijo.



Montes estaría en la mira del conjunto italiano, según reportó el diario La Gazzetta Dello Sport.



Por otra parte, Davino admitió que un club argentino hizo una oferta por el defensa Stefan Medina, pero la rechazaron.