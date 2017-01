Santos quiere pegarle al campeón

TORREÓN, Coahuila(SUN)

Santos Laguna quiere iniciar con el pie derecho el Clausura 2017 al enfrentar al campeón Tigres de la UANL.



En conferencia de prensa, el portero Jonathan Orozco destacó la importancia de enfrentar a Tigres para la afición santista, así como la preparación del equipo para este duelo.



“Sabemos la rivalidad que hay en la gente de Santos contra Tigres, sabemos que ellos vienen haciendo las cosas bien, nosotros nos hemos preparado muy bien, hicimos una gran pretemporada, seguimos trabajando de la mejor manera, lo que nos pide (José Manuel)“Chepo” de la Torre, vamos con todo por los tres puntos”.



Consideró que este enfrentamiento tiene todo lo necesario para ser considerado un clásico.



“Creo que no le falta nada por el hecho de que somos de la misma región, para Santos tanto Tigres como Monterrey representan mucha rivalidad, de muchas finales, de muchos partidos importantes, creo que esa rivalidad se ha hecho más fuerte cada día, ese mote se lo da la prensa o la gente, no sé, pero para nosotros es un partido muy importante”.



Sobre la recepción que espera en “El Volcán”, Orozco señaló que “el mismo recibimiento que he tenido dentro de mi carrera con Monterrey, espero exactamente lo mismo, no veo que vaya a ser nada diferente, los mismos abucheos, yo los voy a recibir de la mejor manera, siempre tiene un toque especial jugar contra Tigres”.