"Se pierde en lo físico, pero no en la técnica"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La pregunta es si el futbol mexicano está preparado para decir adiós a íconos como han sido Óscar Pérez, Antonio Naelson y Rafa Márquez.



La realidad es que este trío ya cumplió su misión con el balón, y más que deberle al futbol, es el futbol el que debe estar agradecido con ellos.



“Le han dado mucho a México, a su futbol. Óscar y Rafa son reconocidos de todo el medio y ‘Sinha’ llegó como extranjero sin ser nadie, pero se hizo mexicano para ser una leyenda. El futbol debe estar agradecido con ellos y la verdad se les va a extrañar mucho cuando decidan irse, a mí y a mucha gente les gusta verlos en la cancha... Jugué contra ‘Sinha’ y te puedo decir que es de los jugadores más difíciles de marcar en el mundo”, recuerda Damián Zamogilny, ex futbolista y ahora comentarista en TDN.

Para el “Ruso”, que los jugadores sigan jugando más allá de los 35 años no es porque le tengan miedo al retiro.



“No aplica en estos casos. Los que pasan de los 35 años y siguen vigentes, son futbolistas que tienen dos cualidades: primero, el profesionalismo, el cuidado personal que es importantísimo estar activos a esta altura de su vida; y segundo, su gran calidad, eso que no se compra en las farmacias”.



Sí, lo acepta el argentino naturalizado mexicano: “Están mermados físicamente por el paso del tiempo. El tiempo hace perder físicamente algunas cualidades como velocidad y resistencia, pero se mantiene la calidad técnica y suman experiencia, eso es lo que les tiene en estos planos en estos tiempos. No tiene nada que ver con el miedo a retirarse el que hayan durado tanto en la cancha”.



Zamogilny siente que los 35 años de edad, es una edad promedio en la que los futbolistas deciden decir adiós a las canchas.



“Pero hay jugadores que duran más porque pueden suplir sus deficiencias con la calidad técnica, con esa parte que no cualquiera tiene. A los 35 es un promedio, pero mientras el futbolista sea competitivo con los jóvenes que vienen, ahí sí cada quién decide. Pero es importante que el futbol no los retire, que ellos sean los que digan adiós al final”.



Un buen técnico “sabe aprovechar a los veteranos. La experiencia, la trayectoria cuenta mucho en un vestidor por el manejo que puede haber. Los años te dan una forma de ver las cosas que no ven los jóvenes. El balance entre juventud y experiencia siempre es necesario, y si puedes competir por un puesto qué mejor, al final, el balón no sabe la edad que tienes”, finaliza el “Ruso”.