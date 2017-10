Nadal levanta 2 puntos de partido y avanza en China

BEIJING (AP )

Rafael Nadal levantó dos puntos de partido antes de superar 4-6, 7-5 (6), 7-5 a Lucas Pouille y avanzar a la segunda ronda del Abierto de China, a la que también accedió el argentino Juan Martín del Potro.El español jugó su primer partido desde que ganó el título del Abierto de Estados Unidos el mes pasado.Pouille tuvo dos puntos de partido cuando tenía ventaja de 6-4 en el desempate del segundo set. Sin embargo, el número uno del mundo ganó los cuatro puntos siguientes para adjudicarse la manga y remontar el encuentro.“Fue una primera ronda muy difícil, como adelanté el otro día”, dijo Nadal, quien perdió ante el francés en cinco sets en el US Open de 2016. “Creo que él jugó bien, muy agresivo. Sacó bien. Para mi fue un poco difícil al principio, después empecé a jugar mejor”.“Pero de todas formas, la mayoría del tiempo no tuve el control del partido”, agregó.Nadal quebró el servicio de Pouille en el último set para irse arriba por 6-5, y luego sacó por el partido.Nadal tiene marca de 57-9 esta temporada y encabeza el circuito de la ATP con cinco títulos, incluyendo el Abierto de Francia y el US Open. Su próximo oponente el jueves será Karen Khachanov, quien superó al chino Wu Di.Por su parte, Del Potro liquidó 7-6 (4), 6-4 al uruguayo Pablo Cuevas.Su compatriota Leonardo Mayer, el tercer preclasificado Grigor Dimitrov, el sexto John Isner y el octavo Nick Kyrgios también avanzaron.En la rama de mujeres, Maria Sharapova superó 6-4, 4-6, 6-1 a Ekaterina Makarova.La rusa jugará el miércoles contra la segunda preclasificada Simona Halep.