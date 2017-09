Hamilton se lleva el GP de Italia en F1

MONZA, Italia(AP )

Lewis Hamilton, de Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de Italia de la Fórmula Uno prácticamente sin oposición para arrebatar a Sebastian Vettel el liderato general.



Hamilton terminó con una ventaja de casi cinco segundos sobre su rival más cercano y compañero de escudería Valtteri Bottas, mientras que Vettel llegó en tercer lugar con su Ferrari, más de medio minuto detrás.



El británico de 32 años suma ahora 238 puntos, tres más que Vettel, con siete carreras restantes en la que se ha convertido en una fascinante temporada de la Fórmula Uno.



"Es obviamente una temporada increíblemente emocionante y las últimas dos carreras han sido muy fuertes para nosotros como equipo", aseveró Hamilton.



Con el triunfo, Hamilton coronó un histórico fin de semana en el circuito Monza que incluyó un nuevo récord de todos los tiempos para la mayor cantidad de pole positions con 69 _cifra que supera la marca previa que él compartía con su ídolo de infancia, el alemán Michael Schumacher.



Vettel había mantenido el liderato general durante toda la campaña, pero Ferrari tuvo problemas el sábado en una clasificatoria bajo la lluvia y tampoco pudo igualar el ritmo de carrera de Mercedes en una pista que incluye largos tramos rectos y curvas de alta velocidad que se adaptan mejor a la indiscutible potencia de Mercedes.



"El poder de Mercedes es definitivamente mejor que el de Ferrari", afirmó Hamilton. "Por lo que nos funcionó este fin de semana".

Carreras con circuitos de estas características conforman el resto del calendario de la F1, iniciando con el Gran Premio de Singapur en dos semanas.



Después de bajar de su auto, Hamilton felicitó primero a Bottas y luego saltó hacia un grupo de integrantes de su escudería. Durante su festejo en el famoso podio de Monza, el británico recibió una mezcla de aplausos y abucheos mientras una multitud de aficionados de Ferrari vestidos de rojo invadía la pista.



"¿Saben algo? Me encanta Italia y adoro la pasión de los seguidores de Ferrari”, señaló Hamilton desde el podio. "No solemos ver esta energía en ningún otro lugar, sin contar quizá a Silverstone".

Los aficionados de la automotriz italiana esperaban más en un fin de semana en que Ferrari celebraba su aniversario 70.



"Esta carrera fue difícil, lo sé", dijo Vettel al público. "Pero estaremos listos para la siguiente".



Tras un brillante inicio de temporada, Vettel ha ganado ahora sólo una de las últimas siete carreras.



"Hoy no tuvimos el ritmo de Mercedes", lamentó el alemán.

Fue la victoria número 59 para Hamilton y su segunda consecutiva después de apuntarse un triunfo muy disputado en Bélgica el pasado fin de semana.



Daniel Ricciardo, de Red Bull, llegó en cuarto lugar después de ir subiendo desde el puesto 16 en que partió con una sanción en la parrilla de arranque.



Kimi Raikkonen cruzó en quinto sitio _exactamente donde inició_ en el otro Ferrari. El francés Esteban Ocon, de Force India, culminó en sexto lugar, y su compañero de escudería, el mexicano Sergio Pérez, en noveno.



Hamilton tuvo un gran arranque y Bottas rápidamente se colocó en la cuarta posición para hacer un temporal 1-2 de Mercedes después de apenas cuatro vueltas.



Raikkonen tuvo un duelo con Bottas al inicio pero luego salió de la pista y tuvo que recorrer las barreras.



"He dañado la parte trasera del auto", avisó Raikkonen a su equipo por radio.