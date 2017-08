Stephen Curry de menos a más en su debut en golf profesional

HAYWARD, California(AP )

Stephen Curry sacudió su puño derecho, alzó el palo y chocó hombros con el caddie Jonnie West, con quien juega golf durante las giras de los Warriors de Golden State.



Después de registrar tres bogeys en cinco hoyos en su debut en el golf profesional, un birdie era motivo de festejo.



Ahí estaba el animado y seguro Steph que los aficionados de la NBA conocen tan bien. Curry, dos veces nombrado Jugador Más Valioso de la liga, finalmente disfrutó y convirtió los difíciles disparos en el desafiante campo del TPC Stonebrae, donde compite en un torneo de la categoría que se encuentra un escalón debajo de la Gira de la PGA.



Con un bogey en el último hoyo, terminó con una respetable tarjeta de 74 golpes, cuatro sobre par.



"Fue una experiencia asombrosa, quería participar en esto desde que me enteré y el poder finalmente dar mi primer tiro en el torneo fue un momento de muchos nervios, pero fue todo lo que esperaba", declaró Curry. "Si me dijeran que yo iba a terminar con 74 golpes en la primera ronda sin duda los tomaría. Me siento muy feliz con eso".



Curry atrajo a más de 300 aficionados al Clásico Ellie Mae de la Gira Web.com, en que el histórico wide receiver de la NFL Jerry Rice ha jugado ocasionalmente.



El escolta estelar de los campeones Warriors saludó a los fanáticos entre hoyos, en un pintoresco campo que ofreció paisajes impresionantes de la Bahía de San Francisco. Conversó un poco con los otros dos golfistas que cubrían el recorrido junto con él, Sam Ryder y el campeón defensor Stephan Jaeger. Ambos estarán en la Gira de la PGA la próxima temporada.



En el hoyo 15, Curry se acercó a West, miembro de la junta directiva de Golden State e hijo de la leyenda Jerry West.



Curry continuó avanzando a ese hoyo, de par cinco, metiendo un tiro de 1,5 metros (cinco pies) cuesta abajo para un birdie. Luego terminó con par en el 16 y sobrevivió a un tiro al búnker y a una situación en que casi cae mientras salía de la arena en el hoyo 18 de par cuatro. Ahí acertó un disparo de 2,4 metros (ocho pies) para rescatar el par.



Los mejores 65, incluidos los que estén empatados, entre los 156 competidores, librarán el corte. Curry, que participa con una exención de patrocinio y uno de sólo tres amateurs en la competencia, estaba fuera de los primeros 140 lugares y cinco golpes detrás del límite del corte cuando la primera ronda se acercaba a su conclusión.



"Quiero jugar mejor mañana. Ahora ya me liberé de los nervios y espero realizar un par de buenos disparos más", dijo.



Frente a tantas cámaras, aplausos y silbidos luego de golpear la pelota y ante cientos de aficionados que vestían atuendo de los Warriors, incluida la camiseta con el número 30 a la espalda, Curry consiguió sin duda una remontada al estilo de Golden State.