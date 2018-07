The Sun se burla de Colombia y el tráfico de drogas

LONDRES, Inglaterra(GH)

Provocadora tapa de The Sun anunciando el partido con Colombia: “Como Inglaterra enfrenta a una nación que le dio al mundo a Shakira, gran café y eh, otras cosas, nosotros decimos... ¡Vamos, Kane!”. El título juega con la fonética de “Go, Kane” y “cocaine”. Se pasaron de la raya. pic.twitter.com/ahKrGHJH9A — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 3 de julio de 2018

Este martes Colombia e Inglaterra definían su boleto a cuartos de final, por lo que el periódico The Sun buscó la polémica para encender el partido. Por lo que se burló de la nación cafetera.En su impresión para el martes 3 de julio de 2018, el tabloide The Sun, dedicado puso en sun portada deportiva al delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane, acompañado de una agresiva leyenda.''Mientras los Tres Leones confrotan a una nación que le dio al mundo a Shakira, buen café y, eh, otras cosas, nosotros gritamos… GO KANE!''.Lo que buscaron fue jugar con la fonética para lograr un chiste de mal gusto, ya que ‘Go Kane’ suena muy parecido a ‘Cocaine’, como burla a la situación en el país sudamericano.Ante la provocación, seguidores colombianos al futbol, guardaron postura y se dedicaron a afirmar que todo se hablará en la cancha.