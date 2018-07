Por comentarios racistas contra Mbappé, youtuber pierde patrocinios

(GH)

El youtuber brasileño, Júlio Cocielo, publicó un mensaje racista contra el delantero de la Selección Francesa, Kylian Mbappé, en sus redes sociales, mismo que le costó que marcas importantes retiraran sus patrocinios, informaron medios locales.Itaú-Unibanco, Coca-Cola y Submarino retiraron sus patrocinios a Cocielo, después de que publicara en su cuenta de Twitter: "Mbappé lograría hacer unos robos dignos de 'arrastao'", que es como se conoce en Brasil los robos masivos en espacios abiertos, como playas, carreteras o vías publicas.El banco Itaú, la mayor entidad financiera privada de Brasil, informó que, "el youtuber ya no hace parte de ninguna pieza de comunicación de la empresa".Submarino, una de las principales empresas de comercio electrónico, retiró del aire una campaña publicitaria que contaba con su participación.Por su parte, Coca-Cola, que trabajó con este famoso personaje de YouTube en 2016, declaró que "manifestaciones de prejuicio no serán toleradas" y que no tiene "planes para futuras asociaciones".Al respecto, el youtuber reconoció su error y pidió disculpas en sus redes sociales.