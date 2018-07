No te hagas el uruguayo Antoine Griezmann, eres francés: Suárez

NIZHNY NÓVGOROD, Rusia (AP)

Toma mate, habla como uruguayo y se lo ha visto luciendo la casaca celeste. Antoine Griezmann siente por Uruguay un cariño especial que hace que muchos especulen que para el delantero de Francia será desgarrador tener que enfrentar el viernes a la selección uruguaya en los cuartos de final de la Copa Mundial.



Luis Suárez no es uno de ellos.



“Por más que diga que es medio uruguayo, es francés”, afirmó el delantero de Barcelona. “No sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. No sabe de la entrega y el esfuerzo para poder triunfar en el fútbol siendo tan pocas personas”.



“Tendrá sus costumbres, su forma de hablar, pero el sentimiento (no)... nosotros sentimos de otra manera”, manifestó Suárez.



“No sé qué le puede pasar por la cabeza, pero esta es la Copa Mundial. Hay otra mentalidad”, sostuvo el goleador histórico de la selección uruguaya, con 53 tantos en 102 partidos. “Para nosotros es un partido especial, no sé si para él”.



Uruguay y Francia se verán las caras el viernes en Nizhny Nóvgorod en busca del pase a las semifinales y Griezmann tratará de penetrar una defensa encabezada por dos compañeros de Atlético de Madrid, Juan María Giménez y Diego Godín, de quienes es muy amigo.



Godín, de hecho, es padrino de un hijo de Griezmann.



La relación de Griezmann con Uruguay empezó hace casi diez años, en el 2009 en la Real Sociedad, donde debutó en primera división bajo la guía del uruguayo Martín Lasarte . Allí también entabló una estrecha relación con el “charrúa” Carlos Buenos.



De la mano de Lasarte y de Bueno, Griezmann aprendió a tomar mate, se hizo hincha de Peñarol y de los cánticos de su tribuna.

Cuando pasó al Atlético de Madrid, más uruguayos: el “Cebolla” Chistian Rodríguez primero y Giménez, Godín y el preparador físico Oscar Ortega después.



“Griezmann es bastante uruguayo, se hace parecer uruguayo”, comentó este lunes el volante Nahitan Nández. “Puede ser un partido especial para él. Esperemos que se porte bien en la cancha y que se acuerde de que es uruguayo”.



El francés es además un confeso admirador del delantero uruguayo Edinson Cavani, según medios franceses. Pero no está claro si se verán las caras.



Cavani se repone de una dolencia en gemelo izquierdo y es probable que no pueda enfrentar a los franceses.



Suárez dijo que Griezmann tenía una “zurda brillante” y elogió al compañero de ataque del francés, Kylian Mbappé.



“Es un jugador muy bueno, como (Thierry) Henry hace unos pocos años”, manifestó. “Es un jugador importante, pero Francia no es un solo jugador”.



Mientras que Godín y Giménez tratarán de frenar a Griezmann, Suárez procurará hacer quedar mal a Samuel Umtiti, su compañero en el Barcelona.



“Siempre decía en jo.. (broma) que quería enfrentar a Umtiti en el Mundial... y se dio”, comentó Suárez, quien dijo que Uruguay no está sintiendo mucho el desgaste físico después de cuatro partidos.

“Uno se hace exámenes 48 horas después de los partidos. Y el mío después del encuentro ante Portugal” por los octavos de final “dio mejor que los de los tres primeros partidos”, señaló. “Estamos bien preparados”.