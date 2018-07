Capitán de Nigeria escondió el secuestro de papá, jugó el partido de la Copa Mundial

NIZHNY NOVGOROD, Rusia(AP)

El capitán de Nigeria, John Obi Mikel, jugó en un crucial partido de la Copa Mundial contra Argentina cuatro horas después de que le dijeran que su padre había sido secuestrado por rescate y que le dispararían si alguien hablaba con la policía.



"Tuve que excluirme de mi mente e ir a representar a mi País primero", dijo Mikel.



Mikel decidió ocultar las noticias a sus compañeros y entrenador para no desestabilizar al equipo y siguió adelante y jugó en Rusia, dijo el centrocampista en un comunicado emitido por su empresa de gestión este martes.



El padre de Mikel, Michael Obi, fue rescatado de secuestradores armados por la policía nigeriana después de un tiroteo en un área remota de bosque en el Sureste de Nigeria el lunes.



Eso permitió que el jugador hablara sobre el incidente públicamente.



La policía dijo que Michael Obi, quien fue rescatado junto con su conductor, se había "recuperado del trauma del secuestro".

Era la segunda vez que Michael Obi había sido secuestrado en Nigeria.



Mikel dijo que recibió una llamada telefónica en San Petersburgo el martes pasado y le contó sobre el secuestro de su padre, ya que el equipo de Nigeria se dirigía al estadio para jugar en el Mundial contra Lionel Messi y Argentina.



Nigeria perdió 2-1 luego de un gol en Argentina y fue eliminada de la Copa del Mundo como resultado.



"Estaba emocionalmente angustiado, pero tuve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar", dijo Mikel en su declaración. "Estaba confundido. No sabía qué hacer, pero al final sabía que no podía decepcionar a 180 millones de nigerianos.



"Ni siquiera pude informar a los entrenadores o al personal de NFF (Federación de Fútbol de Nigeria), y solo un círculo muy cerrado de... mis amigos lo sabían. Me dijeron que matarían instantáneamente a mi padre si informaba a las autoridades o se lo contaba a alguien".



Los secuestradores exigieron un rescate de 28 mil para el padre de Mikel, según la policía nigeriana en el estado del Sudeste donde su padre fue rescatado.



Pero el portavoz de la policía Ebere Amaraizu dijo a The Associated Press que Michael Obi fue rescatado junto con su conductor después de un tiroteo y que no se pagó ningún rescate. Los dos hombres habían estado detenidos por los secuestradores durante casi una semana después de ser secuestrados en una carretera mientras viajaban desde la ciudad central de Jos a un funeral en el estado de Enugu, Sureste del País.



Los secuestros para obtener el rescate de familiares de personas adineradas son comunes en Nigeria, una nación rica en petróleo de casi 200 millones de personas y el país más poblado de África.



Mikel, uno de los jugadores más exitosos de Nigeria, estuvo en el Chelsea en la Premier League de 2006-17. Se mudó al club chino Tianjin Teda el año pasado.



Su padre también fue secuestrado en 2011, cuando los secuestradores exigieron un rescate de 4 mil millones de dólares del Chelsea.

En esa ocasión, Michael Obi fue secuestrado en Jos y rescatado en la ciudad norteña de Kano, a 190 millas de distancia, 10 días después.



Mikel dijo que deseaba desesperadamente hablar sobre el último secuestro de su padre con el entrenador de Nigeria, Gernot Rohr, en la Copa del Mundo, pero pensó que eso molestaría al equipo, por lo que se mantuvo callado.



"No quería que mi problema se convirtiera en una distracción para el entrenador o el resto del equipo el día de un juego tan importante", dijo Mikel. "Por mucho que quisiera discutirlo con el entrenador, no pude hacerlo. Afortunadamente, él (el padre de Mikel) ahora ha sido liberado de manera segura".