Despiden al DT de Polonia tras eliminación de la Copa del Mundo

VARSOVIA(AP)

Adam Nawalka no seguirá como técnico de Polonia luego que la selección no pudo sobrevivir la fase de grupos de la Copa Mundial.



El presidente de la Federación Polaca de futbol, Zbigniew Boniek, anunció este martes que el contrato de Nawalka no será renovado.

Nawalka permanecerá en el cargo hasta el 30 de julio.



En el Grupo H, Polonia quedó eliminada tras perder sus primeros dos partidos: 2-1 ante Senegal y 3-0 contra Colombia. Cerraron su participación con una victoria 1-0 ante Japón.



Nawalka asumió la responsabilidad de que la selección no estuvo a la altura de las expectativas en Rusia, y que tampoco hizo un buen trabajo en su convocatoria.



Había conducido a Polonia desde noviembre de 2013.