Los escándalos del "Canelo" y Chávez Junior

(SUN)

Quizá el mayor escándalo en el que se vio inmiscuido Saúl “Canelo” Álvarez fue aquel episodio en el que agredió físicamente a un compañero de profesión fuera del ring en 2011.



Se trata de Ulises “Archie” Solís, quien corría en la Barranca de Oblatos, Jalisco, lugar donde entrenaban ambos púgiles.



En ese entonces Solís dijo que “Me lo topé (a Álvarez) cuando termina de entrenar en la Barranca de Oblatos, me hice a un lado para dejarlo pasar, pero nos topamos.



“De pronto me comenzó a reclamar muchas cosas, me preguntó: ‘¿Por qué andas con mi mujer?’. A lo que le dije que ni la conozco. Y sin más me conectó un volado de izquierda y un cruzado de derecha, con lo que me fracturó la mandíbula” dijo en aquel entonces el “Archie”.



Como resultado de la agresión de Álvarez, Solís sufrió una fractura doble de quijada y la pérdida de algunas piezas dentales, situación que lo llevó a estar varios días internado en el hospital Puerta de Hierro.



“Archie” demandó a Álvarez (quien nunca aceptó los cargos) por una cantidad de nueve millones de dólares, sin embargo, en 2015, llegaron a un acuerdo económico, del cual no se sabe el monto y Solís quitó definitivamente la demanda.



Tras ese hecho, la carrera de Solís se vino a pique y ya no pudo recuperarse mental ni físicamente para combatir a un buen nivel. De hecho, la frustración de estar alejado del ring por la golpiza que le dio el “Canelo”, lo llevó a intentarse quitar la vida.



LAS ADICCIONES DEL JUNIOR



La carrera de Julio César Chávez Junior ha vivido dos episodios de doping que le han quitado mucha credibilidad al llamado “hijo de la leyenda”. En 2009, después de derrotar a Troy Rowland se le detectó un diurético prohibido.



No le fue tan mal, pues sólo pagó una multa de 10 mil dólares y le fue retirada su licencia como boxeador durante seis meses.



Parece que Chávez no aprendió de su error y volvió a caer en consumo de sustancias prohibidas en 2012. Luego de perder contra Sergio “Maravilla” Martínez, el Junior dio positivo en doping por marihuana, la cual aceptó haber fumado días antes de la batalla contra el argentino.



El castigo de la acción de Chávez fue recibir una multa de 900 mil dólares y una suspensión de nueve meses. "Estoy pidiendo clemencia para que pueda pelear lo antes posible, pero estoy dispuesto a aceptar el castigo", comentó en su momento el Junior.



LA MUERTE DE UN SPARRING DEL “CANELO” Y SU SALIDA DE TELEVISA



Luego de que Javier ‘Chatito’ Jáuregui, sparring de Saúl Álvarez, falleciera a consecuencia de un derrame cerebral, llovieron fuertes críticas para el “Canelo”, quien lamentó en todo momento el accidente en el que murió el “Chatito”.



Una revista de espectáculos de Televisa condenó a Saúl y lo culpó abiertamente de la muerte de Jáuregui, ante lo que el “Canelo” se sintió desprotegido por la empresa que lo lanzó a la fama y ambas partes decidieron romper relaciones.