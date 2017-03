Xolos busca seguir en la cima de la liga

TIJUANA, Baja California(GH)

Va a repetir la fórmula que funcionó.El director técnico del Club Tijuana, Miguel Herrera , confirmó previo al encuentro ante Pachuca por la fecha 9 de la Liga MX que repetirá la alineación que venció a Monterrey.No solo serán los mismos once elementos, sino que también serán las formas de encarar el juego“Desde que llegue al equipo he intentado presionar la salida del rival, obvio que no se puede hacer durante todo el partido”, comentó.Espera que su equipo no sufra alguna modificación en cuanto a su actitud ante tuzos, resaltó lo que realizó el sector defensivo el juego pasado ante el goleador del torneo Dorlan Pabón,“Esperamos hacer bien las cosas, esperamos salir con determinación a buscar el partido y mantener la contundencia que nos ha caracterizado, el juego pasado lo hicimos casi a la perfección y mantuvimos al goleador del torneo con un solo disparo al arco”, dijo.Lo que tiene planeado realizar ante los jóvenes del cuadro hidalguense para contrarrestar la dinámica que muestran, se basa en tener el esférico el mayor tiempo posible.“Es un equipo que le gusta tener a gente joven, con dinámica, vamos a tener la pelota”, expresó.