Empata sin goles Xolos ante Santos en el Estadio TSM

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana igualó 0-0 ante Santos Laguna en el duelo correspondiente a la Fecha 5 de la LIGA MX- Clausura 2018, disputado esta noche en la cancha del Estadio TSM.



En los primeros minutos del encuentro, los Xoloitzcuintles estuvieron muy cerca de abrir el marcador. Gustavo Bou (7’) sacó un disparo de larga distancia que terminó en el travesaño.



El Conjunto Rojinegro llegó en múltiples ocasiones al arco rival pero no logró concretar, por lo que el encuentro terminó 0-0. Tras este resultado, los Canes Aztecas suman 450 minutos sin recibir anotación.



La escuadra dirigida por el DT Diego Cocca estará de vuelta en la

Frontera para preparar su siguiente compromiso en el que enfrentarán al Club Querétaro el próximo viernes 9 de febrero en el Estadio Caliente (19:00 hrs Pacífico).



ALINEACIONES:

SANTOS LAGUNA: 1 Jonathan Orozco (P), 24 Carlos Izquierdoz (C), 2 José Abella, 14 Néstor Araujo, 19 Jorge Flores, 7 Jesús Isijara (57’ Brian Lozano), 10 Osvaldo Martínez, 23 José Vázquez, 9 Julio Furch, 13 Jonathan Rodríguez (70’ Cris Martínez), 21 Jorge Tavares DT Robert Siboldi



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 12 Pablo Aguilar (C), 6 Juan Carlos Valenzuela, 15 Damián Pérez, 2 Omar Mendoza, 5 Damián Musto, 8 José Ignacio Rivero, 10 Ignacio Malcorra (79’ Mateus Goncalves) , 24 Luis Chávez (64’ Miller Bolaños), 9 Juan Lucero, 7 Gustavo Bou (83’ Alejandro Guido) DT Diego Cocca



Amonestados: Omar Mendoza (33’), Juan Carlos Valenzuela (83’)