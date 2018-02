Real Madrid empata con Levante y agrava su crisis

BARCELONA, España(AP)

En otro gris partido de su decepcionante temporada, el Real Madrid empató el sábado 2-2 en cancha del Levante, y agravó su crisis de juego y resultados en la liga española.



El todavía vigente campeón se mantiene en la cuarta plaza por la 22da fecha, a 18 puntos del líder Barcelona, que cuenta 57 unidades y visita el domingo al vecino Espanyol.



El Madrid tiene un partido pendiente, pero preocupan sobremanera sus pésimas prestaciones en la liga, tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey, y en especial con la vista puesta en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, dentro de 11 días frente al Paris Saint Germain.



“Hay que ser realistas, la liga está muy complicada. La Champions es la competición que nos queda”, reconoció el capitán Sergio Ramos. “La situación no es agradable. Hay que mantener la unión, hablar menos y demostrar más en el campo”.



Ramos regresó como titular tras su lesión muscular y abrió el marcador de cabeza a los 11 minutos, pero Emmanuel Boateng empató a los 42 por el 17mo posicionado Levante.



Pese a que Isco Alarcón ingresó desde la banca para volver a poner en ventaja al Madrid a los 81, el técnico, Zinedine Zidane, retiró en ese preciso instante al actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, y los blancos no lograron evitar que Giampaolo Pazzini nivelara nuevamente a los 89 por los “granotas”.



“Tenía previsto cambiar a Cristiano”, explicó un cariacontecido Zidane. “Se han escapado dos puntos. Controlado el partido, había que hacer más aquí. Este año está siendo complicado. No hacemos tres resultados buenos seguidos”.



La única buena noticia para el Madrid es que sus más inmediatos perseguidores no aprovecharon la ocasión de adelantarle en la clasificación.



El Sevilla sigue sexto con 33 puntos tras caer goleado 5-1 en cancha del Eibar, que contó con un doblete del chileno Fabián Orellana.



Kike García anotó al primer minuto de juego y Orellana metió el segundo a los 17, antes que Pablo Sarabia descontara a los 21. Pero Iván Ramis (32), Orellana (61) y Anaitz Arbilla (83) sepultaron las esperanzas del Sevilla, donde debutó en el lateral mexicano Miguel Layún.



Villarreal también cayó por 2-1 ante Real Betis, que contó con dos goles de Loren Morón (45 y 65). El colombiano Carlos Bacca recortó con un penal a los 80 por el “Submarino Amarillo”, actual quinto, a dos puntos del Madrid.



Alavés subió al 16to lugar con su cuarta victoria en cinco fechas, 2-1 de local frente al Celta de Vigo, que encajó su primera derrota en seis.



Alfonso Pedraza y Munir El Haddadi marcaron a los 4 y 18 minutos, respectivamente, por Alavés. Iago Aspas recortó en los descuentos por el octavo Celta.



El Madrid se confió en exceso ante el Levante, permitiendo que los locales alcanzaran el descanso con el marcador igualado, tras beneficiarse Boateng de un pésimo repliegue defensivo del equipo de Zidane.



El ghanés acudió puntual al rechace del costarricense Keylor Navas, después de que Ivi le ganara la espalda a Ramos y forzara la intervención del arquero, ya sin capacidad de reacción en el segundo remate.



Hasta entonces habían dominado sin problemas los blancos, que tomaron ventaja gracias a un cabezazo de en tiro de esquina de Ramos, con bote del balón delante del portero, molestado en la secuencia por Karim Benzema.



Pero los visitantes ya no encontraron el hilo al partido tras nivelar Boateng, pecando de precipitación ante un Levante que sobrevivió a las llegadas de Cristiano, y a punto estuvo de cobrar ventaja en un contragolpe de José Luis Morales.



La velocidad del extremo llevó de cabeza a la zaga madridista, y Oier se encargó de tapar otro testarazo de Ramos, imagen del desespero del Madrid en el tramo final.



Con el partido cuesta arriba, Zidane dio entrada a Isco, y el volante validó la decisión con el tanto de la ventaja momentánea tras robo y pase atrás de Benzema, y control y definición con la diestra.



Pero el gol solo sirvió para retratar, una vez más, el desbarajuste del equipo blanco, que permitió que Jason Salgueiro filtrara un preciso pase interior al también suplente Pazzini, letal en la colocación con la diestra frente a Navas.