Fallece ex futbolista argentino

BOGOTÁ, Colombia(AP)

El ex futbolista y ex técnico argentino Daniel Silguero fue encontrado muerto en su departamento en Cartagena, en el Caribe colombiano, anunció la policía.



Silguero, de 67 años, aparentemente falleció hace unos días y los vecinos notificaron a las autoridades tras sentir un fuerte olor desde su vivienda.



Las autoridades investigan la causa de muerte.



El ex lateral derecho jugó 149 partidos entre 1969 y 1977 con Unión de Santa Fe, Colón, River Plate y Boca Juniors de Argentina.



Luego dirigió a conjuntos de Argentina, Ecuador y Colombia, e incursionó en las divisiones inferiores de Real Cartagena, Unión Magdalena de Santa Marta y América de Cali. También trabajó en proyectos del Barcelona de España en Argentina.



Salió de Real Cartagena en 2012 y se vinculó con la radio RCN de Colombia en calidad de comentarista.



"La #FamiliaAuriverde está de luto. #RC lamenta el fallecimiento de nuestro ex técnico, el profesor Daniel Silguero. Dios lo tenga en su santo reino", escribió Real Cartagena en su cuenta de Twitter.